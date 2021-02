Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour cette grande révélation de Ligue 1 !

Publié le 16 février 2021 à 14h15 par T.M.

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot de Brest, Romain Faivre a bel et bien tapé dans l’oeil de Leonardo et du PSG. Mais pas seulement…

Lors du prochain mercato estival, Leonardo pourrait frapper très fort pour le recrutement du PSG. En effet, le directeur sportif parisien pourrait attirer de grandes stars à l’instar de Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Toutefois, dans la capitale, on envisage d’autres coups plus étonnants. Et comme le10sport.com vous l’a révélé début janvier, Leonardo a notamment coché le nom de Romain Faivre. A 22 ans, le milieu de terrain réalise une très bonne saison avec Brest, totalisant notamment 5 buts et 3 passes décisives.

Le PSG est dans le coup !