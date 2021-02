Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Barcelone... C’était la «guerre» pour Marco Verratti !

Publié le 17 février 2021 à 2h45 par A.M.

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli revient sur le transfert avorté de Marco Verratti au FC Barcelone durant l'été 2017.

Recruté en 2012 alors qu'il évoluait à Pescara, Marco Verratti est l'un des plus jolis coups réalisés par le PSG depuis l'arrivée de QSI en 2011. Mais s'il est l'un des chouchous du Parc des Princes, l'international italien a connu un début d'été 2017 très mouvementé. Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Marco Verratti est apparu en Une de Mundo Deportivo avec le journal de la veille dans les mains. Finalement, le Petit Hibou est resté au PSG mais a dû se séparer de son agent historique, Donato Di Campli. Ses intérêts ont été confiés à Mino Raiola, et l'ex-agent de Marco Verratti est d'ailleurs revenu sur cet épisode.

Les révélations de Di Campli