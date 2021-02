Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo bientôt réunis ? La réponse !

Publié le 16 février 2021 à 19h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que son avenir au Real Madrid s’écrit en pointillés, Zinedine Zidane pourrait éventuellement rebondir à la Juventus la saison prochaine. Cependant, pour l’heure, rien n’aurait encore été décidé en ce sens.

Au coeur d’une saison 2020/2021 compliquée pour le Real Madrid, Zinedine Zidane est dans l’oeil du cyclone. En effet, le technicien français est pointé du doigt pour l’inconstance de son équipe et le jeu qu’elle propose. De ce fait, sa continuité sur le banc des Merengue est fréquemment remise en question par la presse espagnole, même si Florentino Pérez ne devrait pas prendre de décision drastique avant la fin de la saison selon CalcioMercato.it , sauf élimination humiliante contre l’Atalanta en Ligue des Champions. Ainsi, l’avenir de Zinedine Zidane ne sera vraiment étudié qu’en fin de saison et, en cas de départ, il est parfois annoncé que le Champion du monde 1998 pourrait rebondir du côté de la Juventus en lieu et place d’Andrea Pirlo, un club où il pourrait de nouveau travailler avec Cristiano Ronaldo.

Les résultats de la Juventus décideront du destin d’Andrea Pirlo