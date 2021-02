Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, recrues... Pierre Ménès lâche un gros conseil à Leonardo pour Messi !

Publié le 16 février 2021 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi figurerait sur les tablettes du PSG. Alors qu'une arrivée du capitaine du Barça pourrait provoquer le départ de Kylian Mbappé, Pierre Ménès a jugé qu'il était préférable pour Leonardo de renoncer à La Pulga afin de conserver le Français et de pouvoir recruter à d'autres postes.

Engagé jusqu'au 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement à la fin de la saison. Alors qu'il peut déjà négocier avec le club de son choix, le capitaine du Barça veut attendre la nomination du prochain président catalan avant de prendre une décision définitive. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Lionel Messi envisage de rester au FC Barcelone si Joan Laporta remporte les élections. En attendant le verdict, le PSG continue de lui faire les yeux doux. Mais selon Pierre Ménès, Leonardo ferait mieux d'oublier Lionel Messi et de continuer à miser sur Kylian Mbappé. Et avec la somme qui ne sera pas investie pour La Pulga , le directeur sportif du PSG aurait tout intérêt à recruter un nouveau latéral droit et à renforcer son milieu de terrain selon le journaliste de Canal+ .

«Messi ? La vraie priorité du PSG est de conserver Mbappé avec Neymar»