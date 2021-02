Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà un dilemme à 30M€ pour cet été !

Publié le 17 février 2021 à 2h30 par A.M.

En difficulté financière, l'OM a été contraint de multiplier les prêts pour se renforcer. Et en fin de saison, Pablo Longoria va devoir se positionner sur les options d'achat.

Compte tenu de l'état des finances de l'OM, Pablo Longoria a été contrait de multiplier les prêts depuis l'été dernier. Leonardo Balerdi, Michaël Cuisance, Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Olivier Ntcham sont donc arrivés prêtés ces derniers moi. Et tous possèdent une option d'achat. Par conséquent, l'été prochain, Pablo Longoria va devoir décidé s'ils conservent ces joueurs ou non. Pour ceux arrivés cet hiver, il est encore trop tôt pour juger. En revanche, concernant Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance, dont les options d'achat sont respectivement estimée à 15 et 14M€. Un vrai dilemme comme l'explique Patrick Guillou, spécialiste de la Bundesliga pour beIN SPORTS ..

Que faire avec Balerdi er Cuisance ?