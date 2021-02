Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un nouveau marché !

Publié le 17 février 2021 à 2h15 par A.M.

Adepte du marché italien, Leonardo commencerait également à scruter du côté de la Liga pour renforcer l'effectif du PSG.

Ce n'est un secret pour personne, Leonardo adore le marché italien où il n'a jamais hésité à prospecter pour se renforcer. Toutefois, le directeur sportif du PSG diversifie un peu son recrutement et pourrait notamment surveiller la Liga où il a réussi quelques jolis coups comme avec Keylor Navas ou Rafinha. Et ces derniers jours, d'autres pistes venant d'Espagne ont émergé ces derniers jours.

Leonardo regarde en Liga