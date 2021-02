Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme confidence de Caleta-Car sur le départ de Villas-Boas !

Publié le 16 février 2021 à 22h10 par La rédaction

Depuis la reprise, l’Olympique de Marseille piétine. Une situation sportive envenimée par la crise institutionnelle que connaît le club. Et pour Duje Caleta-Car, le départ d’André Villas-Boas joue beaucoup dans la situation actuelle.

3 points en 7 matchs. Le bilan de l’OM depuis début janvier fait froid dans le dos. Pire, les Phocéens ont lâché de nombreux points contre les mal-classés (nul à Dijon, défaite à domicile contre Nîmes). Une série noire qui ne se limite pas au terrain. En coulisses, l’OM tangue sévèrement. L’arrivée d’Olivier Ntcham, contre l’avis d’André Villas-Boas, a créé un imbroglio autour du club. Le Portugais a remis sa démission à sa direction, puis a été mis à pied. Un départ de Villas-Boas qui a provoqué un véritable tremblement de terre, jusqu’à perturber les joueurs marseillais. .

L’impact du départ de Villas-Boas