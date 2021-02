Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe prêt à partir libre l’an prochain ? La réponse !

Publié le 16 février 2021 à 21h45 par La rédaction

Certains médias catalans annoncent aujourd’hui que Kylian Mbappe aurait fait savoir son intention de rester au PSG cet été, sans pour autant garantir de prolongation de contrat. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif catalan Sport affirme que Kylian Mbappe aurait récemment fait savoir au président du PSG Nasser Al-Khelaïfi qu’il avait décidé de ne pas quitter le club cet été, sans pour autant garantir qu’il prolongerait, alors que son contrat prend fin en juin 2022. Que faut-il en penser ?

Trois scénarii possibles

A l’analyse, cette situation apparaît très improbable. En effet, s’il n’est pas impossible que Mbappe envisage aujourd’hui de rester au PSG, il semble en revanche impossible qu’il décide de rester au PSG sans prolonger son contrat, au moins d’un an, afin que le club encaisse un transfert sur son départ. Dans le cas inverse, cela équivaudrait à une véritable déclaration de guerre à l’intention du club de la capitale, ce qui ne cadre pas avec la relation apaisée entre le joueur et la direction parisienne. A l’analyse, les trois véritables scénarii sur la table sont les suivants : 1 - Mbappe quitte le PSG cet été, à un an de la fin de son contrat ; 2 - Mbappe prolonge son contrat sur une longue durée et se projette à fond dans le projet avec Neymar ; 3 - Mbappe prolonge son bail d’un an et quitte le PSG en juin 2022.