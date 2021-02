Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un message très fort pour son avenir !

Publié le 16 février 2021 à 19h45 par La rédaction

La saison 2020-2021 n’est pas un exercice facile pour Kylian Mbappé. Depuis plusieurs semaines, les performances de l’attaquant du PSG déçoivent, mais tout pourrait s’expliquer par les rumeurs sur son avenir. Une fois ce feuilleton résolu, tout pourrait être réglé…

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est la cible des critiques. L’attaquant du PSG est souvent désigné comme incapable de hausser son niveau de jeu pour porter ses coéquipiers. La difficile saison du club de la capitale n’arrange pas les choses. Malgré un bilan statistique honorable (16 buts et 6 passes décisives en 21 matchs), le joueur de Mauricio Pochettino peine à faire la différence dans les gros matchs. Surtout, le Mbappé explosif de l’AS Monaco et du début de son parcours parisien a laissé place à un joueur en plein doute. Le prodige du PSG semble avoir perdu son insouciance, la force de son début de carrière. Mais alors que son bilan est pointé du doigt, l’origine de ce mal-être pourrait se trouver en dehors du terrain.

« Prendre une décision lui fera du bien »