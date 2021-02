Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait faire une annonce retentissante après Barcelone !

Publié le 16 février 2021 à 12h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé discute avec la direction du PSG pour prolonger. Alors que tout le monde attend de connaitre la décision du Français, celle-ci pourrait dépendre de la double confrontation face au FC Barcelone.

Prolongera, ne prolongera pas ? L'avenir de Kylian Mbappé serait encore loin d'être décidé. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 du PSG pourrait faire ses valises lors du prochain mercato s'il ne prolonge pas très rapidement. Alors qu'il discute avec Leonardo pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé pourrait être vendu l'été prochain si un accord n'était pas trouvé, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement dans un peu plus d'un an. Alors que la double-confrontation face au FC Barcelone se profile, Kylian Mbappé lierait en partie son avenir à ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

«Mbappé ne renouvellera pas son contrat si le PSG est éliminé contre le Barça»