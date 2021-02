Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un protégé de Diego Simeone en approche ?

Publié le 17 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo scruterait activement le marché afin de préparer son mercato estival. Et le profil de Marcos Llorente, milieu de terrain offensif de l’Atletico de Madrid, aurait tapé dans l’oeil du dirigeant parisien.

Après une expérience peu fructueuse au Real Madrid, Marcos Llorente s’est engagé à l’Atletico de Madrid à l’été 2019 où il s’est réinventé sous les ordres de Diego Simeone. Le milieu de terrain offensif espagnol a même joué un rôle important dans le parcours des Colchoneros en Ligue des champions la saison passée et particulièrement en 1/8èmes de finale lors de la qualification face à Liverpool. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’Atletico, Llorente pourrait ne pas s’y éterniser. En effet, en quête de renforts dans plusieurs secteurs de jeu pour la prochaine intersaison, le PSG se pencherait sur le dossier Marcos Llorente d’après Eduardo Inda.

Le PSG en pincerait pour Marcos Llorente !