Mercato - Real Madrid : Upamecano à l'origine d'un coup dur pour le recrutement de Zidane ?

Publié le 17 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que David Alaba a d'énormes prétentions salariales, le départ de Dayot Upamecano au Bayern Munich pourrait coûter cher au Real Madrid dans sa quête d'un nouveau défenseur central.

Le Real Madrid pourrait-il être une victime collatérale du transfert de Dayot Upamecano au Bayern Munich ? S'il n'a jamais été la priorité du Real Madrid au poste de défenseur central, celui qui rejoindra le club bavarois l'été prochain est désormais une option en moins pour les Merengue . Alors que l'incertitude plane toujours au-dessus de l'avenir de Sergio Ramos, son potentiel successeur est loin d'avoir été trouvé par les dirigeants madrilènes...

Un accord impossible à trouver avec Alaba ?