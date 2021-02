Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman va dicter le mercato de Barcelone !

Publié le 17 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman avait ouvert les dossiers Georginio Wijnaldum et Memphis Depay à l’occasion du dernier mercato estival. Et ils seraient toujours d’actualité pour la prochaine intersaison.

Dès son arrivée au FC Barcelone le 19 août dernier, soit quelques jours après le naufrage du club culé en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), Ronald Koeman a clairement mis les choses au clair en révélant en conférence de presse que l’effectif était trop vieux. Résultat, Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou encore Luis Suarez ont fait leurs valises. Au rayon des arrivées, Sergiño Dest a débarqué alors que d’autres profils plaisaient à l’entraîneur néerlandais, à savoir ses compatriotes Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Ces dossiers seraient toujours d’actualité.

Koeman n’aurait pas oublié Wijnaldum et Depay