Mercato - Real Madrid : Le plan de vol d'Erling Haaland est enfin dévoilé !

Engagé jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Alors qu'il serait en concurrence avec des clubs de Premier League pour la pépite norvégienne, Zinedine Zidane aurait un gros coup à jouer sur ce dossier. Emballé par l'idée de jouer en Angleterre, Erling Braut Haaland estimerait qu'il est dans son intérêt de vers migrer l'Espagne dans un premier temps, avant de rejoindre le championnat britannique.

Véritable révélation du début de la saison 2019-2020, Erling Braut Haaland a séduit tous les plus grands clubs européens. Malgré l'intérêt des meilleures écuries, dont le Real Madrid, la pépite norvégienne n'a pas souhaité brûler les étapes et a préféré rejoindre le Borussia Dortmund lors du mercato hivernal 2020. Malgré son échec pour Erling Haaland, le Real Madrid n'aurait pas oublié l'idée de le recruter, bien au contraire. En effet, Zinedine Zidane serait on ne peut plus déterminé à s'offrir le buteur du BVB dans un avenir proche. Et à en croire Josep Pedrerol, le coach français aurait de bonnes raisons d'être confiant sur ce dossier. « Pour le moment, le joueur qui est le plus proche du Real Madrid est.... (Erling Braut) Haaland » , a lâché dernièrement le journaliste espagnol sur le plateau d' El Chiringuito .

