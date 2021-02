Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino répond au Real Madrid pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG fait couler beaucoup d’encre, notamment avec l’intérêt du Real Madrid à son égard, Mauricio Pochettino a livré ses vérités à ce sujet.

« Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent », confiait Kylian Mbappé mardi soir au micro de RMC Sport après son match XXL contre Barcelone sur son avenir incertain avec le PSG. En effet, le Real Madrid serait plus que jamais en embuscade pour recruter l’attaquant français, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes. Et Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, semble relativement serein sur le dossier Mbappé.

« Ce qui est sûr, c’est qu’il est heureux à Paris »