Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation retentissante dans le feuilleton Haaland !

Publié le 17 février 2021 à 11h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Zinedine Zidane voudrait plus que jamais s'attacher les services d'Erling Braut Haaland. Selon la presse espagnole, le technicien du Real Madrid aurait de bonnes chances de rafler la mise, puisque la pépite du Borussia Dortmund serait actuellement le joueur le plus proche de rallier la Maison-Blanche.

Discret lors des dernières fenêtres de transferts à cause de la crise liée au coronavirus, Zinedine Zidane aimerait frapper un gros coup l'été prochain si ses caisses lui permettent. Pour se faire, le coach du Real Madrid aurait identifié plusieurs profils XXL, et notamment aux avant-postes. Afin de renforcer considérablement son attaque, Zinedine Zidane s'intéresserait de près à Kylian Mbappé et à Erling Braut Haaland. Et il semblerait que le Ballon d'Or 98 soit bien parti pour récupérer la pépite du Borussia Dortmund.

«Le joueur qui est le plus proche du Real Madrid est.... Haaland»