Mercato - PSG : Grosse confirmation pour la prolongation de Neymar !

Publié le 17 février 2021 à 9h15 par T.M.

Depuis plusieurs jours, il est annoncé que Neymar va prolonger avec le PSG. Et une nouvelle confirmation a été apportée dans ce feuilleton, cette fois en provenance du Qatar.

Après avoir tout fait pour quitter le PSG en 2019, Neymar a totalement changé d’état d’esprit suite à son retour avorté au FC Barcelone. Désormais, le Brésilien est totalement heureux dans la capitale, ce qui ouvrait même la porte à une possible prolongation de contrat, alors que le sien court jusqu’en 2022. Et ce qui semblait impensable il y a quelques mois encore serait bel et bien sur le point de se produire : Neymar va bel et bien continuer l’aventure avec le PSG et prolonger. La bombe a été lâchée il y a quelques jours au Brésil, Marcelo Bechler, celui qui avait annoncé le transfert du joueur de 29 ans en 2017, a révélé qu’un nouveau contrat de 4 ans allait être signé.

Une union jusqu’en 2026 !