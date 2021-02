Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, supporters... Cette sortie surréaliste sur la vente du club !

Publié le 17 février 2021 à 11h10 par D.M.

Maire-adjointe de Marseille, Samia Ghali a critiqué la gestion de Frank McCourt, dont l’avenir à l’OM reste incertain.

« Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) A Noël, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendus à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al Walid Bin Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Il y a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé » avait confié le journaliste Thibaud Vézirian il y a quelques jours, laissant entendre que la vente de l’OM était bouclée. Présent à Marseille depuis 2016, Frank McCourt serait prêt à laisser sa place, malgré ses nombreux démentis, à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite et liés au prince Al Walid Bin Talal. Un dossier qui fait énormément réagir à Marseille.

«Il ne peut pas vendre le club au détriment des supporters et de la ville de Marseille»