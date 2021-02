Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le rendez-vous est pris pour un coup en or de Longoria !

Publié le 17 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Confronté à des difficultés financières, l’OM pourrait prendre la décision de ne pas lever l’option d’achat de Pol Lirola et de faire venir un joueur libre de tout contrat en la personne d’Elseid Hysaj.

En fin de saison, l’OM se retrouverait confronté à divers dilemmes financiers ayant recruté plusieurs joueurs sous la forme de prêt avec option d’achat non obligatoire. C’est en effet le cas de Leonardo Balerdi, de Michaël Cuisance ou encore de Pol Lirola. Concernant ce dernier, l’indemnité de transfert s’élèverait à 12M€ si l’OM décidait de définitivement s’attacher les services du latéral droit toujours lié à la Fiorentina. Directeur du football et président de l’OM, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud pourraient adopter une autre stratégie en mettant la main sur un joueur libre de tout contrat.

Un départ libre d’Hysaj du Napoli est bien dans les tuyaux