Mercato - OM : Vente, McCourt… Le clan Al-Walid ben Talal fait une nouvelle annonce tonitruante !

Publié le 16 février 2021 à 17h45 par B.C.

Alors que le nom d’Al-Walid ben Talal revient avec insistance ces derniers jours pour un rachat de l’OM, un proche du Saoudien a tenu à calmer le jeu face aux nombreuses rumeurs.

Depuis les débordements survenus à la Commanderie, la guerre est déclarée entre les dirigeants et les supporters de l’OM. Ces derniers, furieux après les dernières décisions du club concernant leur avenir au stade, réclament plus que jamais le départ de Jacques-Henri Eyraud et espèrent assister à une vente prochaine. Selon Thibaud Vézirian, l’OM serait en effet tout proche de passer sous pavillon saoudien, avec un rachat mené par la Kingdom Holding Company du Saoudien Al-Walid ben Talal. « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) A Noël, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendus à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al Walid Bin Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Il y a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé », avait déclaré le journaliste il y a quelques jours. Depuis, l’OM et Frank McCourt ont fermement démenti ces informations, mais cela n’a pas mis fin aux rumeurs. En attendant, il semble qu’Al-Walid ben Talal ait d’autres priorités.

« Le prince est à mille lieues de ces rumeurs virales »