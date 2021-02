Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Haaland pourrait faire une grosse fleur à Zidane !

Publié le 17 février 2021 à 13h00 par A.D.

Erling Braut Haaland se verrait rejoindre l'Espagne à court terme et l'Angleterre à moyen ou long terme. Dans cette optique, le Real Madrid serait actuellement en pole position sur ce dossier, devant Manchester United et Manchester City. Et pour arranger les affaires de Zinedine Zidane, qui manquerait sérieusement de ressources comparé aux géants de Premier League, le clan Haaland devrait pousser Mino Raiola à ne pas vendre simplement au plus offrant.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland séduit toujours Zinedine Zidane. Bien décidé à s'offrir la pépite norvégienne, le coach du Real Madrid pourrait très bientôt obtenir gain de cause. Comme l'a indiqué Josep Pedrerol dernièrement sur le plateau d' El Chiringuito , « le joueur qui est le plus proche du Real Madrid est.... (Erling Braut) Haaland » actuellement. Ce mercredi matin, The Independent en a rajouté une couche sur ce dossier. D'après le média britannique, Erling Haaland envisagerait de rejoindre l'Espagne à court terme, avant de migrer vers l'Angleterre dans un avenir plus lointain. Ainsi, le Real Madrid serait aujourd'hui en pole position pour récupérer le buteur du Borussia Dortmund. D'ailleurs, les proches d'Erling Haaland pourraient même pousser auprès de Mino Raiola, son agent, pour obtenir gain de cause.

Le clan Haaland prêt à bousculer Mino Raiola ?