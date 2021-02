Foot - OL

OL : Les regrets de Rudi Garcia...

Publié le 14 février 2021 à 10h20 par La rédaction

L'OL pouvait temporairement repasser devant le PSG et le LOSC au classement, mais la défaite contre Montpellier (1-2) samedi en a décidé autrement, au grand dam de Rudi Garcia.