OL : L'énorme coup de gueule de Laurey

Publié le 7 février 2021 à 11h40 par La rédaction

Après la défaite contre l’OL ce samedi (3-0), l’entraîneur du RC Strasbourg Thierry Laurey a complètement fustigé l’arbitrage de la rencontre. Selon lui, les grandes équipes françaises sont trop avantagées, au détriment des plus petites.