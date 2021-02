Foot - OL

OL : Memphis Depay dépasse Karim Benzema et lui envoie un message fort !

Publié le 6 février 2021 à 21h50 par La rédaction

Avec ses 66 et 67èmes buts inscrits face à Strasbourg ce samedi avec l'OL, Memphis Depay a dépassé Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Gones. L’occasion pour le capitaine du club rhodanien d’interpeller le buteur du Real Madrid.