Foot - OL

OL : Tony Parker annonce la couleur dans la course au titre !

Publié le 12 février 2021 à 11h20 par La rédaction mis à jour le 12 février 2021 à 11h23

Bien installé à la deuxième place de la Ligue 1, avec deux points de retard sur le leader, l'OL peut croire au titre. C'est en tout cas ce que pense un certain Tony Parker.