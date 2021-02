Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse brésilienne n’a plus aucun doute pour Sampaoli !

Publié le 17 février 2021 à 15h10 par A.C.

Sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’en décembre 2022, Jorge Sampaoli semble s’approcher de l’Olympique de Marseille.

Après Marcelo Bielsa, les supporters de l’Olympique de Marseille pourraient voir l’un de ses plus fervents disciples débarquer. Il s’agit de Jorge Sampaoli, une piste que nous vous révélions en exclusivité sur le10sport.com, le 5 février dernier. Après que les doutes des médias brésiliens, une arrivée de l’Argentin à l’OM semble de plus en plus proche. C’est en tout cas ce qu’aurait affirmé l’entourage de Sampaoli à RMC Sport , annonçant d’ailleurs un accord imminent avec l’OM.

A l’Atlético Mineiro, tout le monde se prépare à un départ de Sampaoli