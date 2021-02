Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, dans les pas de Bielsa

Publié le 17 février 2021 à 12h30 par A.C.

A la recherche d’un entraineur pour remplacer André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria semble proche de boucler l’arrivée de Jorge Sampaoli.

Cela fait désormais 15 jours que l’Olympique de Marseille, qui a l’ambition de se qualifier pour la Ligue des Champions, est sans entraineur. André Villas-Boas a en effet été mis à pied après son coup de gueule en conférence de presse et Pablo Longoria doit désormais lui trouver un successeur. Les rechercher ont mal commencé. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le head of football de l’OM a contacté Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre, qui n’ont actuellement pas de club. Tous les trois ont toutefois refusé de prendre les rênes de l’OM en cours de saison. Favre est d’ailleurs particulièrement intéressé par le projet marseillais, mais seulement pour une arrivée à l'été 2021. Ainsi, une autre piste est rapidement devenue la priorité de Longoria et il s’agit, comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com, de Jorge Sampaoli. Un dossier confirmé depuis par la plupart des médias français, brésiliens et argentins... et qui pourrait bien aller au bout !

Un accord tout proche entre Sampaoli et l’OM

Ces derniers jours, les médias brésiliens annonçaient que Jorge Sampaoli pourrait snober l’Olympique de Marseille pour rester à l’Atlético Mineiro, évoquant même un possible prolongation jusqu’en 2022. Pourtant, RMC Sport semble être particulièrement optimiste ! D'après les informations de la radio, un accord serait même tout proche d’être trouvé par Sampaoli et l’OM. L’officialisation de son arrivée pourrait ainsi tomber au début du mois de mars et l’entourage de l’Argentin aurait confirmé des discussions avancées à RMC Sport . Pour l’instant, on ne connaitrait toutefois ni la durée du contrat ni le salaire précis de Sampaoli à l’OM, même si La Provence expliquait récemment qu’il devrait être proche de celui d’André Villas-Boas, soit environ 300.000€ par mois.

