Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça sent très bon pour Jorge Sampaoli !

Publié le 16 février 2021 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 16 février 2021 à 18h33

A en croire la presse brésilienne, Jorge Sampaoli pourrait prochainement quitter l'Atlético Mineiro. Courtisé par l'OM, le technicien argentin pourrait bien rebondir en Ligue 1.

L'OM traverse une saison décidément pas comme les autres. Le club phocéen doit faire face à la colère des supporters, aux rumeurs sur un possible départ de Frank McCourt, mais aussi gérer la succession d'André Villas-Boas. Le technicien portugais ne terminera pas la saison avec la formation marseillaise puisqu'il a été mis à pied après avoir annoncé son départ en conférence de presse le 2 février dernier. Un dossier sur lequel Pablo Longoria s'est immédiatement penché après le dernier mercato hivernal. Le head of football de l'OM s'est entretenu avec plusieurs techniciens. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le dirigeant espagnol a sondé Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez, mais les trois entraineurs ne semblaient pas intéressés par l'idée de reprendre une équipe en cours de saison. La véritable priorité, aujourd'hui, de Longoria se nomme Jorge Sampaoli. L'ancien sélectionneur de l'Argentine est le mieux placé pour prendre la succession d'André Villas-Boas sur le banc marseillais, comme cela a été annoncé par le 10 Sport.com, même s'il attend la fin du championnat brésilien (le 25 février prochain) avant de prendre une décision sur son avenir. Mais sous contrat jusqu'en décembre 2021 avec l'Atlético Mineiro, Sampaoli a de grandes chances de quitter son équipe dans les prochains jours à en croire la presse brésilienne.

Sampoli proche d'un départ de l'Atlético Mineiro ?