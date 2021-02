Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations fracassantes du clan Sampaoli !

Publié le 17 février 2021 à 10h10 par A.D.

Après avoir taclé sa direction, et en particulier Pablo Longoria, André Villas-Boas a été mis à pied par l'OM. Pour assurer la succession du coach portugais, la direction marseillaise a fait de Jorge Sampaoli sa priorité. Et il semblerait qu'un accord soit tout proche d'un trouvé entre les deux parties.

Lors de sa dernière conférence de presse, André Villas-Boas s'est totalement lâché. Mécontent du recrutement de Pablo Longoria, et en particulier de l'arrivée d'Olivier Ntcham, le technicien portugais n'a pas manqué de le faire savoir. Après avoir taclé le Head of Football de l'OM, André Villas-Boas a révélé qu'il avait posé sa démission. A la suite de cette sortie fracassante, la direction marseillaise a décidé de mettre à pied André Villas-Boas et de le remplacer provisoirement par un coach intérimaire : Nasser Larguet. Pour assurer officiellement la succession du natif de Porto, Jorge Sampaoli est en pole position, comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité depuis le 5 février. Et ce dossier serait tout proche d'être bouclé par Pablo Longoria, le Head of Football de l'OM.

Dénouement imminent pour Jorge Sampaoli ?