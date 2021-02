Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait bouclé la succession de Villas-Boas !

Publié le 16 février 2021 à 20h10 par A.M.

En quête d'un nouvel entraîneur depuis le départ d'André Villas-Boas, l'OM semble plus proche que jamais de boucler l'arrivée de Jorge Sampaoli.

Depuis maintenant deux semaines, l'Olympique de Marseille cherche un nouvel entraîneur suite au départ d'André Villas-Boas. Comme révélé par le10sport.com, la priorité se nomme Jorge Sampaoli. Le technicien argentin laissait d'ailleurs planer le doute concernant son avenir ces derniers jours. « Je ne sais pas (si j'irai au bout de mon contrat). Le foot change tout le temps. Il est très instable, notamment au Brésil. L'entraineur dure très peu, sans avoir le temps de consolider son travail et ses idées (...) Il ne me reste plus qu'à penser au prochain match, à essayer de faire aller plus loin l'équipe sur la table. Le reste est indéchiffrable. Si nous regardons cela historiquement, ce qui arrive aux entraîneurs au Brésil est l'instabilité. Si je gagne, je suis le meilleur, sinon, je suis le pire », assurait-il

Sampaoli d'accord avec l'OM ?