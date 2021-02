Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un problème à 300M€ pour la vente de l’OM ?

Publié le 17 février 2021 à 12h10 par T.M.

Alors que les rumeurs concernant la vente de l’OM sont toujours plus nombreuses, rien ne serait encore fait puisque cela pourrait notamment bloquer sur le montant de l’opération.

L’OM va-t-il prochainement passer sous pavillon saoudien ? Dernièrement, Thibaud Vézirian lâchait une bombe à ce sujet, assurant que la vente du club phocéen était bouclée et que Frank McCourt allait passer la main à Al-Walid Bin Talal. Par la suite, de nombreux démentis ont été apportés et rien ne serait encore fait. Néanmoins, l’intérêt des Saoudiens serait bien réel. En effet, selon les dernières informations de Ben Jacobs, le prince Bin Talal voudrait racheter l’OM. Mais pour cela, il faudra se mettre d’accord avec McCourt sur le prix de la transaction et cela pourrait s’annoncer très compliqué.

McCourt veut 650M€, mais…