Mercato - OM : Cette précision importante sur l’avenir de Frank McCourt !

Publié le 17 février 2021 à 11h45 par T.M.

Du côté de l’OM, la colère gronde chez les supporters. Au point de forcer le départ de Frank McCourt ?

Les tensions sont à leur paroxysme du côté de l’OM. En effet, le club phocéen traverse une grosse période de turbulence, à la fois d’un point de vue sportif, mais aussi institutionnel. Sur le terrain, les résultats ne sont pas au rendez-vous, de quoi énerver les fans qui s’en prennent directement à la direction de l’OM. Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt sont clairement pointés du doigt et ils sont même invités à partir. D’ailleurs, en parallèle de cela, la vente du club phocéen prend de plus en plus d’ampleur. Pourrait-il alors y avoir un lien de cause à effet ?

McCourt fait face à la tempête !