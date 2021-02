Foot - Mercato - OM

Mercato : McCourt reçoit un nouveau message pour la vente de l’OM !

Publié le 17 février 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud a publié un communiqué pour apaiser les tensions avec les supporters, les retours sont négatifs au point que certains réclament la vente de l'OM.

Déjà vivement critiqué et directement visé par l'invasion de La Commanderie par quelques supporters, Jacques-Henri Eyraud a lancé le projet Agora OM. « Ce projet doit permettre à toutes celles et ceux qui aiment l’OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM », explique-t-il par le biais d'un communiqué. Mais c'est loin de faire l'unanimité, au point que des hommes politiques réclament son départ et la vente de l'Jeremy Bacchi.

«Vivement la vente de l’OM»