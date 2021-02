Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça prêt à frapper pour Haaland ? La réponse !

Publié le 17 février 2021 à 15h00 par A.D. mis à jour le 17 février 2021 à 16h09

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland séduirait tous les meilleurs clubs européens, dont le Real Madrid, Manchester United et City. Alors qu'il en pincerait également pour la pépite norvégienne, le FC Barcelone serait contraint de faire un grand ménage avant de pouvoir, ne serait-ce que, penser à faire une offre.

Sur les tablettes des plus grosses écuries d'Europe la saison dernière, Erling Braut Haaland a décidé de signer au Borussia Dortmund en janvier 2020. Dans le club de la Ruhr depuis seulement un an, la pépite norvégienne pourrait faire ses valises dès le prochain mercato estival. Alors qu'il voudrait s'attacher les services d'Erling Braut Haaland, le Real Madrid serait actuellement en pole position sur ce dossier devant Manchester United et City selon The Independent . En effet, le buteur de 20 ans estimerait qu'il est mieux pour lui de rejoindre l'Espagne dans un premier temps, avant de migrer vers l'Angleterre dans un avenir plus lointain. Egalement tombé sous le charme d'Erling Braut Haaland, le Barça serait aujourd'hui hors jeu.

Le Barça aurait les mains liées pour Haaland