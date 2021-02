Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une annonce imminente pour la vente de l’OM ? La réponse !

Publié le 17 février 2021 à 13h10 par T.M.

Chez les fans de l’OM, on attend avec impatience l’annonce de la vente du club phocéen. Toutefois, cela pourrait prendre encore un certain temps.

Depuis l’été dernier, la vente de l’OM revient souvent sur la table. Et si Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi s’étaient heurtés à un mur nommé Frank McCourt, cette fois, la porte se serait ouverte. En effet, dernièrement, Thibaud Vézirian avait lâché une grosse bombe assurant que la vente de l’OM était réglée et que d’ici peu, le départ de McCourt serait officiel et qu’il serait alors remplacé par le prince saoudien, Al-Walid Bin Talal. Alors, cette cession du club phocéen est-elle imminente ?

Rendez-vous… cet été ?