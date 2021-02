Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme annonce de Xavi sur une arrivée au Barça !

Publié le 17 février 2021 à 10h00 par T.M.

Si Ronald Koeman est l’actuel entraîneur du FC Barcelone, le nom de Xavi revient sans cesse pour occuper cette fonction. D’ailleurs, l’Espagnol a de nouveau évoqué cette possibilité.

Ce mardi, avec la claque reçue au Camp Nou face au PSG, Ronald Koeman n’a clairement pas gagné des points pour espérer continuer sur le banc du FC Barcelone. En effet, son avenir est incertain en Catalogne. Comme l’a fait savoir la presse espagnole, le 7 mars prochain, le Barça élira son nouveau président et l’avenir de Koeman serait plus qu’incertain face à l’arrivée d’un nouveau patron chez les Blaugrana. Alors que chaque candidat a tout de même soutenu le Néerlandais, Victor Font a lui fait savoir que Xavi, qui serait manager général dans son projet, pourrait rapidement prendre la place d’entraîneur du FC Barcelone si les choses tournent mal. Et qu’en dit l’actuel technicien d’Al Sadd ?

« C’est un rêve d’entraîner Barcelone »