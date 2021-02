Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre en préparation pour l’avenir de Koeman ?

Le 7 mars prochain, le FC Barcelone élira son nouveau président. Et visiblement, avec cette élection, l’avenir de Ronald Koeman en Catalogne devrait se retrouver impacter.

Le changement va enfin arriver au FC Barcelone. Cela fait maintenant plusieurs mois que les socios blaugrana attendent un changement de président. Après avoir fait le forcing pour destituer Josep Maria Bartomeu, ils vont maintenant élire celui qui remplacer Carles Tusquets, actuel président intérimaire. Et pour ce poste, ils ne sont désormais plus que 3 en cours : Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta. Et à peine élu, le futur président du Barça aura de grosses missions à remplir comme remettre le club blaugrana sur le bon chemin, gérer la prolongation de Lionel Messi, mais également décider de l’avenir de Ronald Koeman. Et pour le Néerlandais, son sort apparait incertain.

Déjà un départ ?