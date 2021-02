Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre à 12M€ prend forme pour Milik !

Publié le 17 février 2021 à 19h00 par A.M.

Arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Arkadiusz Milik disposerait d'une clause lui permettant de quitter l'OM pour 12M€.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille s'était fixé pour priorité de recruter un avant-centre. Et pour cause, Dario Benedetto ne convainc pas et Valère Germain ne représente plus l'avenir du club phocéen. Dans cette optique, Pablo Longoria a multiplié les pistes avant de finalement saisir l'opportunité qui s'est présentée avec Arkadiuz Milik. En difficulté à Naples, où il ne jouait plus car il refusait de prolonger son contrat qui s'achevait en juin prochain, l'attaquant polonais a ainsi été prêté à l'OM durant le mois de janvier.

L'été prochain, Milik pourra partir pour 12M€