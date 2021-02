Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de l'arrivée du futur «grantatakan» de l’OM dévoilés !

Publié le 17 février 2021 à 4h30 par T.M.

A 20 ans, Bamba Dieng pourrait incarner l’avenir de l’attaque de l’OM. Nasser Larguet en a d’ailleurs dit plus sur les raisons de l’arrivée du Sénégalais.

Cela fait de longues saisons que le dossier du « grantatakan » fait parler à l’OM. Une quête qui a d’ailleurs amené les Phocéens à aller Arkadiusz Milik à Naples durant le dernier mercato hivernal. Toutefois, le Polonais pourrait ne pas rester sur la Canebière, la faute à une clause libératoire, ce qui pourrait relancer cet interminable feuilleton à l’OM. A moins que la solution ne soit déjà présente au sein de l’effectif de Nasser Larguet. A 20 ans, Bamba Dieng, prêté par l’académie Diambars au Sénégal, pourrait être l’attaquant du futur pour le club phocéen. Buteur face à Auxerre, il a montré de belles qualités et pourrait même être titulaire ce mercredi contre Nice.

La grande intuition de Larguet