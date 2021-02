Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Landreau jette un froid sur le rachat du FC Nantes !

Publié le 17 février 2021 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il est pressenti pour reprendre le FC Nantes au cœur d'un important projet de rachat, Mickaël Landreau a évoqué cette rumeur.

Directeur général et fils du propriétaire du FC Nantes, Frank Kita a récemment affiché sa fermeté concernant une possible vente du club : « Le plaisir, on le prend que quand on gagne, en ce moment ce n'est pas le cas. Il faut faire face, c'est une saison compliquée, on a toujours été responsables. Cela fait un certain nombre de mois que cela ne se passe pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour partir. Il faut s'accrocher, être persévérants, c'est notre club, ce qui se passe à l'extérieur je m'en moque totalement. Cela ne m'affole pas, on a totalement l'habitude . » Toutefois, selon les informations de France Football, un projet serait actuellement en préparation pour racheter le FC Nantes et Mickaël Landreau serait impliqué. Mais l'ancien gardien des Canaris met les choses au clair.

Landreau dément