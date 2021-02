Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a déjà pris une décision radicale pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 18h45 par T.M.

A l’été, cela pourrait batailler dur pour s’offrir les services de Kylian Mbappé. Une lutte pour l’attaquant du PSG à laquelle le FC Barcelone ne devrait toutefois pas se mêler.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé s’étend. Néanmoins, l’issue se rapproche. En effet, alors que l’attaquant du PSG est lié jusqu’en 2022, il se retrouve à un moment charnière de sa carrière, étant d’ailleurs en pleine réflexion à ce sujet. Soit il prolonge avec le PSG, soit il part durant le mercato estival. En attendant la réponse définitive de Mbappé, les rumeurs se multiplient et ce mercredi, Le Parisien assure que le champion du monde serait plus proche d’un départ. Une aubaine pour les clubs intéressés (Real Madrid, Liverpool, Manchester City et la Juventus) qui ne seraient pas effrayés à l’idée de dépenser les 200M€ réclamés par le Qatar pour Kylian Mbappé.

Ça sera sans le FC Barcelone !