Mercato - PSG : Ces révélations sur l’arrivée avortée de Mbappé… à Barcelone !

Publié le 17 février 2021 à 14h15 par T.M.

Suite à la démonstration de Kylian Mbappé ce mardi, le FC Barcelone doit certainement se mordre les doigts de ne pas l’avoir recruté en 2017 alors que tout était quasiment bouclé.

En l’absence de Neymar et d’Angel Di Maria, Kylian Mbappé était attendu au tournant face au FC Barcelone. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’attaquant du PSG a répondu présent. En effet, sur la pelouse du Camp Nou, le Français a impressionné le monde entier en inscrivant un triplé lors de la victoire des Parisiens (1-4). Mbappé a donc fait énormément de mal à la défense blaugrana, mais pour cette rencontre, il aurait très bien pu être dans le camp d’en face. En effet, en 2017, à défaut de quitter Monaco pour le PSG, l’attaquant de 22 ans aurait très bien pu filer au Barça, qui a finalement fait un autre choix pour remplacer Neymar.

« Nous avions un accord bouclé pour 130M€ + 25M€ de bonus »