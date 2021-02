Foot - PSG

PSG - Malaise : Griezmann répond aux critiques sur Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 11h15 par La rédaction

Le FC Barcelone n’a rien pu faire mardi face à un PSG nettement supérieur (4-1). Les Parisiens ont été grandement aidés par un Kylian Mbappé en très grande forme. Après la rencontre, Antoine Griezmann a tenu à féliciter son coéquipier en équipe de France, répondant au passage à ses détracteurs.

Le FC Barcelone a chaviré sur sa pelouse ce mardi face au PSG (4-1). Alors qu’ils menaient au score par l’intermédiaire de Messi, les Barcelonais se sont retrouvés totalement dépassés par la vitesse et la classe d’un Kylian Mbappé en très grande forme. Régulièrement critiqué ces dernières semaines, le joueur du PSG a été l’auteur d’un remarquable triplé et a démontré pourquoi il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à l’heure actuelle. Après la rencontre, Antoine Griezmann, lui-même sous le feu des critiques à Barcelone, n'a pas hésité à couvrir d’éloges le numéro 7 du PSG.

« C'est assez facile de le critiquer »