Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Barça savoure l'absence de Neymar !

Publié le 16 février 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Neymar est forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions, Jordi Alba ne cache pas un certain soulagement.

Sorti sur blessure contre Caen la semaine dernier, Neymar sera bel et bien absent contre le FC Barcelone. « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution », confiait le PSG par le biais d'un communiqué. Et alors que les Parisiens cherchent une solution pour jouer sans leur numéro 10, du côté du Barça on se réjouit de l'absence de Neymar, comme le raconte Jordi Alba.

«Il est préférable que des joueurs comme Ney ne jouent pas pour l'équipe adverse»