Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible aveu de Ronald Koeman sur la blessure de Neymar…

Publié le 15 février 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Neymar sera absent ce mardi pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, Ronald Koeman a laissé entendre une forme de déception au moment de s’exprimer sur le forfait du Brésilien.

Une fois encore, Neymar sera absent pour un huitième de finale de Ligue des Champions avec le PSG. Blessé aux adducteurs face à Caen mercredi dernier, l’international brésilien sera absent pour environ quatre semaines et manquera ainsi le déplacement de son équipe au Camp Nou ce mardi pour y affronter le FC Barcelone. Les retrouvailles entre Neymar et son ancien club ainsi que Lionel Messi étaient attendues par de nombreux observateurs, mais celles-ci n’auront malheureusement pas lieu. Et de son côté, Ronald Koeman ne cache pas une forme de déception face à l’absence du numéro 10 du PSG, ce dernier considérant que le match aurait été encore meilleur en présence de l’attaquant de 29 ans.

« Il faut toujours avoir les meilleurs joueurs sur le terrain »