PSG - Malaise : Verratti annonce une bonne nouvelle à Pochettino !

Publié le 15 février 2021 à 19h15 par A.M.

Longtemps incertain pour le choc contre le FC Barcelone, Marco Verratti semble finalement prêt à défier le club blaugrana mardi soir comme il le laisse entendre sur le site officiel du PSG.

Alors que Neymar et Angel Di Maria sont officiellement forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions mardi soir contre le FC Barcelone au Nou Camp, Marco Verratti était quant à lui incertain suite à un vilain coup reçu à la hanche de la part de Dimitri Payet lors du Classique contre l'OM il y a une semaine. Toutefois, ces dernières heures, l'optimisme régnait au PSG concernant la participation de Marco Verratti au choc contre le Barça. Et l'international italien a lui même confirmé sa volonté et son impatience de prendre part à ce match.

Verratti est prêt à affronter le Barça !