PSG : La mise au point de Koeman sur le duel entre Messi et Mbappé !

Publié le 15 février 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone et le PSG s’affronteront ce mardi pour le compte de leur huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Ronald Koeman refuse de parler de match dans le match entre Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Si Neymar ne sera pas présent sur la pelouse du Camp Nou ce mardi à cause de sa blessure aux adducteurs gauche contractée contre Caen la semaine passée, Kylian Mbappé et Lionel Messi seront en revanche bien présents. Les deux hommes feront office de leader offensif de leur équipe et seront logiquement observés de près. Ainsi, plusieurs observateurs avancent qu’il y a aura un match dans le match entre le numéro 7 du PSG et le numéro 10 du FC Barcelone. Seulement voilà, cet avis n’est pas partagé par Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça refusant de parler d’un duel particulier entre Kylian Mbappé et Lionel Messi.

« C'est un duel entre deux équipes »