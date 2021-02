Foot - PSG

PSG : Le message fort de Marquinhos après Barcelone !

Publié le 17 février 2021 à 8h57 par La rédaction mis à jour le 17 février 2021 à 9h02

Mardi, le PSG a sorti le très grand jeu face au FC Barcelone en s’imposant au Camp Nou (4-1). Une nette victoire à l’extérieur qui donne de grands espoirs de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour Marquinhos, l’attitude des Parisiens pendant la rencontre était juste parfaite.