PSG : Le clan Neymar envoie un message fort avant le choc face au Barça !

Publié le 16 février 2021 à 20h00 par B.C.

Alors que Neymar sera le grand absent des retrouvailles entre le PSG et le FC Barcelone ce mardi soir, le père de la star brésilienne a encouragé le club de la capitale avant ce rendez-vous.

Ce mardi soir, le PSG retrouve son meilleur ennemi européen pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. Près de quatre ans après la remontada, le club de la capitale tâchera de prendre sa revanche sur le FC Barcelone, mais Mauricio Pochettino devra faire avec des absences de taille, à commencer par celle de Neymar. L’international brésilien s’est blessé face à Caen la semaine dernière et sera absent quatre semaines, de quoi rendre sa participation également incertaine pour le match retour contre le Barça. Quelques heures avant la rencontre, Neymar a fait part de sa grande déception de ne pas apparaître sur la pelouse du Camp Nou, et son père est également sorti du silence.

« Soyez forts et courageux »

Sur Instagram , le père de Neymar a tenu à encourager le Paris Saint-Germain avant ce grand rendez-vous : « Soyez forts et courageux. N’ayez pas peur et ne vous découragez pas (...) Bonne chance à nous. Bonne chance PSG ! Que Dieu les bénisse et les protège », a-t-il confié.