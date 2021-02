Foot - PSG

PSG : Pochettino face à un énorme dilemme pour le FC Barcelone ?

Publié le 15 février 2021 à 19h10 par La rédaction

En l'absence de Neymar, Mauricio Pochettino devra choisir entre Moise Kean et Pablo Sarabia pour occuper le flanc gauche de l'attaque du PSG pour la rencontre face à Barcelone ce mardi.

J-1 avant le choc tant attendu entre le FC Barcelone et le PSG. Le club parisien se rend en Catalogne pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions ce mardi à 21h, dans ce qui constitue un duel entre deux équipes ultra ambitieuse sur la scène européenne cette saison. Si les deux clubs se sont écharpés dans les médias ces dernières semaines - la faute à l'intérêt prononcé du PSG pour Lionel Messi -, c'est bien l'absence de Neymar pour cette confrontation qui a récemment fait parler : l'attaquant brésilien est touché à l'adducteur, ce qui augure un sérieux casse-tête pour Mauricio Pochettino.

Kean ou Sarabia pour remplacer Neymar ?